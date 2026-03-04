El Govern programa actividades para el 8M con el foco en la mujer en la actividad física y el deporte

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, y la directora del Instituto Balear de la Mujer (IBDona), Cati Salom, presentan los actos del 8M - EUROPA PRESS

El Govern ha organizado un programa de actividades para conmemorar el 8M, Día Internacional de la Mujer, que este año se centra en el papel de la mujer en el ámbito de la actividad física y el deporte.

El programa incluye actividades formativas, de participación y divulgativas para poner en valor el talento femenino en este ámbito como símbolo de empoderamiento.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, y la directora del Instituto Balear de la Mujer (IBDona), Cati Salom, han presentado este miércoles el programa que, han dicho, es "sólido, diverso y que busca tener un impacto real en la sociedad".