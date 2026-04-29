El Govern promocionará el caballo mallorquín en un concurso morfológico los días 2 y 3 de mayo en Sineu

Anuncio del concurso Morfológico de Sineu. - CAIB

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha anunciado la vigésimo primera edición del Concurso Morfológico de Caballos de Pura Raza Mallorquina, que se celebrará en Sineu los días 2 y 3 de marzo con el objetivo de promocionar la variedad equina de la isla.

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado, esta edición del concurso, celebrada en el marco de la Fira de Maig, contará con la participación de 26 animales, superando la actuación de las ediciones anteriores, con actividades el próximo sábado por la tarde y la celebración del propio concurso el domingo.

La presentación de la feria ha tenido lugar este miércoles en un evento en el mercado de animales de la plaza de Es Fossar, que ha contado con la participación del Instituto de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera de Baleares (Irfap) y del alcalde de Sineu, Tomeu Mulet.

La gerente del Irfap, Georgina Brunet, ha recordado durante su intervención que en Baleares actualmente existen 15 razas ganaderas autóctonas y cinco razas caninas, "todas en situación de amenaza".

En relación con el caballo mallorquín, ha destacado que desde el instituto se mantiene un censo estable, con las mismas familias y reproductores que en años anteriores, y un ligero incremento del número total de animales, con cinco ejemplares más respecto al año pasado. "Este aumento, aunque moderado, indica que no hay una regresión, sino una tendencia positiva", ha asegurado.

Por su parte, el alcalde de Sineu ha celebrado que la cita esté ya por su tercer año consecutivo, agradeciendo el apoyo de la Conselleria y del Irfap. "Este certamen es una oportunidad de dar visibilidad a una raza que aún es poco conocida y cuenta con pocos ejemplares", y ha advertido que "es necesario incentivar la cría y conseguir que los jóvenes se interesen por ella, aunque actualmente hay poca oferta de animales en el mercado".