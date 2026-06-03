El Govern recepciona las obras del puente de Sa Colàrsega de Ciutadella

Puente de Sa Colàrsega - CAIB

MENORCA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, y el presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, han visitado este miércoles el puente de Sa Colàrsega, en Ciutadella, tras la recepción de las obras de rehabilitación impulsadas por PortsIB.

La actuación ha supuesto una inversión de 850.540 euros y ha permitido recuperar la funcionalidad y seguridad de esta infraestructura clave para los vecinos de la zona y para la actividad vinculada al puerto.

Lafuente ha subrayado que el puente de Sa Colàrsega, con más de 150 años de historia, constituye uno de los elementos más singulares del patrimonio portuario de Menorca y destaca por albergar el único arco de fundición gris existente en Baleares.

Las obras comenzaron el 3 de noviembre de 2025 y han permitido garantizar la conservación a largo plazo de una estructura que presentaba un avanzado estado de deterioro. Antes de la intervención, las limitaciones estructurales obligaban a restringir el paso a vehículos ligeros, quedando prohibida la circulación de camiones y otros vehículos pesados para garantizar la seguridad de los usuarios.

Durante la ejecución de los trabajos, PortsIB ha procurado compatibilizar la obra con la actividad habitual del entorno, minimizando en todo momento las molestias a vecinos, usuarios portuarios y embarcaciones que utilizan la rampa próxima al puente.

En este contexto, la planificación de las distintas fases se adaptó a los periodos de mayor afluencia y actividad, manteniendo siempre que fue posible la accesibilidad y evitando afecciones innecesarias durante las épocas vacacionales y la temporada de mayor uso de las instalaciones.

El conseller ha destacado que la rehabilitación ha incluido la instalación de un nuevo armazón estructural, el refuerzo y sustitución de distintos elementos portantes y la mejora general de las condiciones de seguridad de la infraestructura. Una vez concluidos los trabajos, el puente ha superado satisfactoriamente las correspondientes pruebas de carga, verificando su capacidad estructural y permitiendo recuperar el tránsito de camiones y vehículos pesados que anteriormente tenían restringido su paso debido al estado de conservación del puente.

Asimismo, ha remarcado que la recepción de la obra se formalizó el mismo día en que se realizaron las pruebas de carga, una vez comprobado el correcto comportamiento estructural de la infraestructura y su plena capacidad para soportar el tráfico autorizado.

"De este modo culmina un proyecto largamente esperado por los vecinos de Sa Colàrsega y por los usuarios habituales de esta conexión, considerada fundamental para la movilidad diaria y para numerosas actividades vinculadas al entorno portuario", ha manifestado Lafuente, quien ha destacado que "esta actuación refleja el compromiso del Govern con la conservación de las infraestructuras portuarias y del patrimonio marítimo de Baleares".