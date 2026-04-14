El Govern rechaza la inscripción en el SOIB de migrantes en situación irregular

Archivo - Oficina del SOIB en Manacor. - CAIB - Archivo

PALMA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern se ha mostrado contrario a permitir la inscripción de personas migrantes en situación irregular en el Servicio de Ocupación de Baleares (SOIB).

Se trata de una propuesta del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que fue retierada temporalmente después que diez comunidades autónomas, entre ellas Baleares, se mostraran en contra en una reunión celebrada este lunes, según ha señalado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social.

Precisamente, la Conselleria alertó en enero, en una carta dirigida al SEPE, de la "falta de cobertura jurídica, de la ausencia de un marco normativo estatal claro y del riesgo de introducir inseguridad jurídica en el funcionamiento de los servicios públicos de empleo".

También subrayó que la propuesta no definía las consecuencias en caso de resolución desfavorable de los expedientes de extranjería, ni establecía protocolos claros de actuación para los servicios autonómicos.

Estas circunstancias, a su entender, podrían generar disfunciones en la gestión ordinaria y en la atención a las personas demandantes de empleo.

En la reunión celebrada el lunes, un total de diez comunidades autónomas votaron en contra de la propuesta, lo que ha determinado su rechazo.

El Govern ha subrayado que cualquier decisión en este ámbito "debe estar sustentada en la seguridad jurídica, en una regulación estatal clara y en una adecuada dotación de recursos, con el fin de no comprometer la eficacia de las políticas activas de empleo".