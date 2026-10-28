El Govern reclama a la Delegación del Gobierno que refuerce la seguridad ante la concentración de este viernes

Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local - CAIB

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha reclamado a la Delegación del Gobierno en Baleares que refuerce los dispositivos de seguridad ante la concentración anunciada para este viernes en Palma por parte de un grupo que estaría vinculado al movimiento Blocus.

La vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha enviado una carta al delegado del Gobierno para trasladarle su "preocupación" ante el riesgo de que se produzcan incidentes violentos a raíz de esta convocatoria.

Según ha señalado la Conselleria en una nota de prensa, la gravedad de los hechos ocurridos recientemente en Barcelona y en otras ciudades europeas y españolas, pone de manifiesto "la necesidad de actuar con previsión y responsabilidad para evitar que se repitan episodios de esta naturaleza" en Baleares.

Ante esta situación, Estarellas ha reclamado a la Delegación del Gobierno que adopte de forma inmediata las medidas preventivas necesarias y disponga los efectivos y medios adecuados para garantizar la seguridad ciudadana, prevenir posibles altercados y asegurar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier acto de violencia.

En concreto, la vicepresidenta segunda ha pedido "dimensionar adecuadamente" los efectivos y los dispositivos de seguridad, con los refuerzos que "sean precisos", y establecer instrucciones claras que prioricen la prevención, la protección de las personas y una actuación "rápida, eficaz y proporcionada" ante cualquier incidente.

Asimismo, ha solicitado reforzar las tareas de investigación, información e inteligencia policial para detectar posibles focos de conflictividad y "anticiparse a las acciones violentas que puedan estar preparando estos grupos".

También ha considerado imprescindible garantizar una coordinación "real y efectiva" con las policías locales, especialmente con la de Palma, donde se ha convocado la movilización, y con las de otros municipios de Mallorca en los que pueda haber indicios de concentraciones o incidentes violentos.

Por último, Estarellas ha reclamado prestar una atención especial a la seguridad de las infraestructuras críticas para la movilidad de la ciudadanía, en particular de la estación Intermodal de Palma, situada en el centro de la ciudad y que constituye el principal punto estratégico de la red de transporte público de Mallorca.

La vicepresidenta ha recordado que por esta estación pasan una media de 45.000 usuarios cada día, lo que representa un total de 16,5 millones de usuarios durante el año 2025.

Según ha subrayado Estarellas, la prevención es fundamental, pero también lo es garantizar que, de producirse incidentes, los agentes cuenten con los medios e instrucciones necesarios para actuar con celeridad y eficacia, con la seguridad de que las instituciones y la ley les amparan.

Igualmente, ha defendido que la protección de los ciudadanos, el mantenimiento del orden público y la seguridad de los cuerpos y fuerzas de seguridad "tienen que ser prioritarios" y ha apelado a "la lealtad institucional, la cooperación efectiva y la responsabilidad de cada Administración para actuar antes de que los problemas se materialicen, y no únicamente cuando los daños ya se han producido".

Finalmente, ha trasladado la plena disposición del Govern a colaborar, dentro del ámbito de sus competencias, en todas aquellas actuaciones que contribuyan a garantizar la seguridad ciudadana y la protección de las personas y sus bienes.