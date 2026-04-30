El Govern reclama al Gobierno que reconozca las singularidades insulares en las políticas culturales

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, en la Conferencia Sectorial de Cultura - CAIB

PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha reclamado al Gobierno de España la necesidad de que reconozca de manera efectiva las singularidades del territorio balear en todas las políticas de financiación cultural.

Así lo ha defendido el conseller este juves en el pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura celebrado en el Hospital del Rey, en Melilla, presidido por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

En el marco del orden del día, que ha incluido temas clave como el reparto de créditos para proyectos de arte y educación o el fomento de la cultura en el medio rural, el conseller ha puesto sobre la mesa las reivindicaciones de las Islas ante una situación que considera de "desventaja estructural".

En este sentido, Bauzá ha trasladado al Ministerio el malestar del sector de las artes escénicas balear, especialmente a raíz de la "reducción significativa de las ayudas estatales" concedidas por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem).

Según ha expuesto, hay compañías históricas que han visto mermada su financiación estatal de manera "drástica", un hecho que compromete su viabilidad profesional.

"El hecho insular no puede seguir siendo un obstáculo para el crecimiento de nuestros creadores. Conlleva unos sobrecostes logísticos y unas limitaciones de movilidad que el Estado tiene la obligación de compensar para garantizar la igualdad de oportunidades", ha considerado.

Por todo ello, el conseller ha exigido una revisión de criterios, líneas de apoyo singulares y estabilidad financiera, con el objetivo de que las compañías y estructuras culturales consolidadas no queden en riesgo por falta de un marco normativo que entienda la realidad de la producción en un territorio fragmentado.

Por otro lado, durante la jornada, Bauzá ha exigido al Ministerio de Cultura una solución definitiva para el Museo de Mallorca. Así, ha reclamado la reapertura de las salas de arqueología, que permanecen cerradas al público desde hace más de 15 años debido a problemas estructurales de humedad.

En este sentido, ha urgido al Ministerio a cumplir con su compromiso de licitar este año las obras de climatización.

Finalmente, ha instado al Gobierno a reforzar los mecanismos de coordinación para que el diseño de las políticas culturales estatales "no deje atrás a ningún territorio por motivos geográficos".