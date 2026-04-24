El Govern reconoce a 96 deportistas de alto rendimiento de Baleares en la convocatoria de 2026

Recurso voleibol - CAIB

PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha aprobado la resolución de la convocatoria de abril de 2026 para el reconocimiento de los deportistas de alto rendimiento de Baleares, con la que reconoce a 96 deportistas.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, el proceso ha incluido la revisión de las solicitudes presentadas entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, así como su evaluación por parte de la Comisión de Evaluación de Deportistas de Alto Rendimiento, culminando con la publicación de la lista definitiva.

En concreto, se reconoce a 16 deportistas de vela, 11 de taekwondo, y nueve de atletismo y natación. También destaca la presencia de la gimnasia, con ocho deportistas, y del piragüismo, con cinco. Otras disciplinas como el motociclismo, la lucha olímpica, el voleibol y el tenis cuentan con cuatro deportistas cada una.

Este reconocimiento tiene como objetivo apoyar a los deportistas con trayectorias destacadas y facilitar su preparación y proyección, tanto en el ámbito estatal como internacional.

La resolución se ha publicado en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) número 52, de 23 de abril de 2026, dando publicidad oficial al reconocimiento y poniendo fin a la vía administrativa.

Cabe destacar que en esta convocatoria se registraron hasta 167 solicitudes, la cifra más alta hasta la fecha.