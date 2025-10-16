El Govern reduce a 15 días el plazo para poner en marcha nuevas instalaciones de alta tensión - CAIB

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha puesto en marcha una medida de simplificación administrativa para reducir de varios meses a 15 días hábiles el plazo de resolución para la puesta en servicio de instalaciones de alta tensión.

Con esta actuación, las nuevas instalaciones eléctricas o ampliaciones de red podrán entrar en funcionamiento "mucho antes", según ha destacado la Conselleria que dirige Alejandro Sáenz de San Pedro en una nota de prensa.

Así, se reducen los tiempos de espera para conectar nuevos suministros eléctricos en nuevas viviendas, polígonos industriales y explotaciones agrícolas, entre otros sectores.

La medida también tendrá un impacto positivo en el despliegue de energías limpias, ya que agilizará la conexión de instalaciones de autoconsumo y de proyectos de energías renovables que dependen de la red de alta tensión.

Desde la Conselleria han puesto en valor que la mayor rapidez en las conexiones eléctricas facilitará las inversiones y reducirá los retrasos en obras, promociones de vivienda y negocios que requieren suministro eléctrico. Así, han resaltado, la ciudadanía, como usuaria final, podrá disfrutar antes de nuevos servicios o proyectos energéticos.

Al mismo tiempo, esta iniciativa impulsa la transición energética, facilitando la puesta en marcha de infraestructuras más eficientes, lo que contribuye a reducir emisiones y avanzar hacia un modelo energético más sostenible.

Concretamente, se implantará un procedimiento unificado y de periodicidad quincenal que permitirá a las empresas distribuidoras presentar de forma agrupada las solicitudes de autorización de explotación, tanto de sus instalaciones propias como de las cedidas por terceros.

Según la Conselleria, se reducirán los tiempos de espera para el inicio de la actividad empresarial, se agilizará la tramitación con resoluciones emitidas en un máximo de cinco días hábiles, se sustituirá el control previo documental por una verificación estadística posterior y se unificará la gestión de los expedientes pendientes, lo que mejorará su trazabilidad y transparencia.

El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, Diego Viu, ha destacado que esta iniciativa es "un ejemplo claro" de cómo la digitalización y la simplificación de los procedimientos pueden traducirse en beneficios tangibles para las empresas, los autónomos y la ciudadanía.

Con esta actuación, han concluido, el Govern refuerza su apuesta por una transición energética eficiente, con una administración "más ágil, moderna y orientada al servicio público".