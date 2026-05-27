El Govern refuerza el servicio del bus TIB para mejorar la movilidad de los trabajadores y residentes de Calvià

Un autobus de la línea 104 del TIB. - CAIB

PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través del Consorcio de Transportes de Mallorca, ha mejorado el servicio de autobús de la red TIB en la zona de Calvià y a partir del lunes, 1 de junio, la línea 104, que conecta Magaluf con Palma, incrementa el servicio con la incorporación de más buses y ofrecerá frecuencias de entre diez y 15 minutos durante la mayor parte del día.

Este refuerzo consolida las mejoras que la línea ha experimentado durante los últimos meses con el objetivo de ofrecer un transporte público más eficiente y adaptado a las necesidades de movilidad de la ciudadanía, según ha informado en nota de prensa la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

A partir del lunes, la línea 104 continuará reforzando el servicio para mejorar la movilidad de los trabajadores y de los residentes de Calvià con la incorporación de dos vehículos más, hecho que permitirá una frecuencia de diez-quince minutos durante la mayor parte del día.

Esta mejora se suma al incremento del servicio que hubo a mediados de febrero con 17 expediciones más en sentido Palma y 16 expediciones más en sentido Magaluf durante toda la semana.

Además, a finales de marzo con el inicio del horario de verano, se incorporaron dos vehículos nuevos de 18 metros con 57 butacas cada uno que permitieron incrementar la capacidad de la línea.

Estas actuaciones, han indicado, se enmarcan en la mejora global de la red de autobús interurbano del TIB impulsada por el Govern, permitiendo, entre otras, la incorporación de buses nuevos, seis vehículos incorporados el año pasado y un total de 26 a lo largo de este año (catorce ya incorporados y doce más previstos para este año).

El Govern, con la colaboración del Ayuntamiento de Calvià, ha realizado recientemente un estudio de movilidad laboral en el marco del Pacto por la Sostenibilidad, en una iniciativa liderada por las consellerias de Vivienda, Territorio y Movilidad y de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social.

El estudio, basado en 376 encuestas válidas efectuadas a trabajadores de 24 establecimientos hoteleros del municipio, ha permitido analizar los hábitos de desplazamiento de las plantillas y detectar necesidades de mejora en el transporte público hacia una de las principales zonas turísticas de Mallorca

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, José Luis Mateo, y el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, han informado este miércoles del refuerzo de la línea 104 y han explicado que, según los datos recogidos, el 51,1 por ciento de los trabajadores del sector hotelero de Calvià utiliza el transporte público para desplazarse a su puesto de trabajo, mientras que el 48,9 por ciento restante emplea principalmente el vehículo privado.

Además, el uso del transporte público es especialmente intensivo, puesto que el 86,3 por ciento de los usuarios lo utiliza diariamente. En conjunto, el estudio concluye que el 43,6 por ciento de los trabajadores hoteleros encuestados se desplaza cada día en autobús, un dato que pone de manifiesto la importancia estratégica de la red del TIB para la movilidad laboral y para el funcionamiento del sector turístico del municipio.

Según han subrayado, el Govern continúa apostando por el uso del transporte público como alternativa al vehículo privado mediante la modificación de los contratos de las concesiones de bus en Mallorca adaptando el servicio al aumento de demanda y al crecimiento de usuarios registrado los últimos años.

Esta modificación de las concesiones supone un incremento del presupuesto global del servicio de cerca de 150 millones de euros en el periodo 2024-2030 y un aumento de la oferta de servicio de cerca del 50 por ciento.