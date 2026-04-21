Sáenz de San Pedro reivindica la recuperación de casi un 40% de los puntos de recarga de vehículos eléctricos

Archivo - El conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha reivindicado la recuperación de casi un 40% de los puntos de recarga de vehículos eléctricos que la legislatura pasada no funcionaban.

Lo ha dicho el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, al ser preguntado en el pleno del Parlament de este martes acerca la movilidad eléctrica por parte del diputado socialista Carles Bona.

Según los datos facilitados por Saénz de San Pedro, Baleares cuenta con alrededor de 1.200 puntos de recarga, lo que supone el 84% de la disponibilidad total.

En 2023, cuando se produjo el cambio al frente del Govern, tan solo había un 48% de los puntos en funcionamiento, ha expuesto. "La mitad no funcionaban y nosotros los hemos incrementado", ha defendido.

El conseller, además, se ha comprometido a seguir impulsando la movilidad eléctrica sin que ellos signifique influir en las decisiones de la ciudadanía. "El ciudadano tiene soberanía para decidir si tiene un coche eléctrico, híbrido o de combustión", ha subrayado.

El socialista, por su parte, le ha recriminado a Sáenz de San Pedro que deje partidas millonarias de convocatorias de ayudas sin adjudicar pese a la elevada demanda de vehículos eléctricos que hay en el archipiélago.

"No han usado todos los fondos, no hay suficiente infraestructura y la que hay no funciona. La red no responde a una demanda que sí que hay y que usted intenta tapar", ha señalado Bona.