El Govern repara cinco averías en infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de Mallorca y Eivissa

Archivo - Un camión cisterna recarga agua de una de las desaladoras de Abaqua en Eivissa - CONSELLERIA DEL MAR Y DEL CICLO DEL AGUA - Archivo

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern se ha dado por enterado de cinco actuaciones de emergencia realizadas por la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua para reparar averías en infraestructuras de abastecimiento de agua potable y de saneamiento y depuración de Mallorca y Eivissa.

Las intervenciones han sido motivadas por roturas registradas entre los meses de septiembre y octubre de 2026, según ha indicado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa celebrada tras la reunión de Consell de Govern.

Así, se ha actuado con carácter inmediato ante incidencias que podían comprometer el suministro de agua a la población o provocar vertidos de aguas residuales al medio natural.

Concretamente, la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua) ha tramitado tres intervenciones de emergencia para reparar roturas en la conducción de suministro de agua potable a Pollença, registradas los días 11 de septiembre, 3 de octubre y 13 de octubre.

La primera incidencia se produjo en el tramo del depósito de Can Planes, en el término municipal de Alcúdia. Los trabajos de reparación finalizaron con un coste de 40.950 euros.

Las otras dos averías afectaron a diferentes puntos de la conducción comprendida entre los depósitos de Can Planes y Can Puig. Las actuaciones, que se encontraban pendientes de finalizar en el momento de la elaboración de los informes técnicos, cuentan con presupuestos estimados de 82.600 y 74.930 euros, respectivamente.

En Eivissa, Abaqua ha intervenido en dos infraestructuras de saneamiento para evitar posibles vertidos de aguas residuales al medio y recuperar el funcionamiento normal de las instalaciones.

La primera actuación corresponde a la rotura registrada el 11 de septiembre en la tubería de impulsión que conecta la estación de bombeo de S'Argamassa con la depuradora de Santa Eulària des Riu. La reparación tuvo un coste de 24.600 euros.

La segunda intervención se realizó tras la avería producida el 22 de septiembre en la conducción que comunica la estación de bombeo de L'Antigua con la depuradora de Sant Antoni de Portmany. En este caso, el importe de los trabajos ascendió a 29.900 euros.

Estas actuaciones se han tramitado conforme al artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, que contempla un procedimiento excepcional para situaciones que requieren una respuesta inmediata ante circunstancias de grave peligro.

Mediante este procedimiento, Abaqua puede ejecutar las intervenciones estrictamente necesarias para reparar las incidencias, evitar mayores perjuicios y restablecer los servicios esenciales en el menor tiempo posible.