El Govern resalta el esfuerzo del sector turístico de Eivissa para blindar la calidad del destino

EIVISSA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear, a través de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, ha puesto en valor en Eivissa el esfuerzo conjunto entre el sector público y privado para blindar la calidad y sostenibilidad del destino turístico.

Tras su desplazamiento a primera hora a Formentera, el conseller de Turismo, Jaume Bauzá, ha presidido en la sede del Consell de Eivissa el acto de entrega de los diplomas del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (Sicted), un reconocimiento que consolida los estándares de excelencia de la planta empresarial y los servicios públicos de la isla, ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes.

Durante el encuentro, Bauzá ha elogiado la determinación de los galardonados por someterse de forma voluntaria a continuas auditorías y planes de formación.

"Habéis entendido perfectamente que la mejor manera de proteger una marca internacional tan potente como Eivissa y cuidar de un territorio que tenemos la obligación de preservar, es a través de una calidad irrenunciable en los servicios. En un mercado global cada vez más competitivo, la diferencia real ya no la marca sólo el nombre de un destino, sino su servicio, su atención y su hospitalidad", ha defendido.

Bauzá ha hecho hincapié en que este paso firme del empresariado ibicenco cuenta con el respaldo y la acción ejecutiva del Govern. En esta línea, ha recordado que la Isla recibirá importantes inversiones estratégicas financiadas a través de la recaudación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

Estos fondos finalistas se destinarán de manera prioritaria a proyectos esenciales como son la modernización general de las infraestructuras, la optimización y mejora integral del ciclo del agua y, de manera muy destacada, la lucha frontal y decidida contra la oferta de estancias turísticas ilegales. "La actividad clandestina supone la mayor amenaza para la calidad y para la convivencia que todos vosotros representáis y este Govern la va a perseguir con todas las herramientas normativas y de inspección a su alcance", ha aseverado.