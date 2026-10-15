El Govern resuelve el quinto pago de las ayudas al alquiler de vivienda de 2025 y suma hasta ahora pagos de 8,8 millones

Archivo - Un local en alquiler. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, ha resuelto el quinto pago de las ayudas al alquiler de vivienda de 2025, por un importe de 1,2 millones de euros, dirigido a 522 personas beneficiarias.

La resolución de pago se ha publicado este jueves en el BOIB y se puede consultar toda la información de estas ayudas en la página ajudeslloguer.caib.es, según ha indicado en un comunicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

Con estas cinco resoluciones, en total se ha aprobado el pago de 8,8 millones a 3.698 personas beneficiarias de la convocatoria de ayudas al alquiler de 2025.

En la distribución por islas, a Mallorca corresponden más de 6,6 millones en ayudas a 2.780 personas; a Menorca, cerca de 1,5 millones para 641 personas; cerca de 622.000 euros a 231 personas en Eivissa; y casi 124.000 euros a 46 personas en Formentera.

De acuerdo con las condiciones establecidas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en el anterior Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, en esta convocatoria las ayudas cubren alquileres de hasta 900 euros al mes como máximo, una cuantía que se prevé incrementar para la próxima convocatoria de 2026, tal como ha trasladado el Govern de Baleares al Gobierno central.