El Govern saca a información pública el proyecto de Decreto de la nueva Reserva Marina del Ponent de Mallorca.

PALMA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, mediante de la Dirección General de Pesca ha sacado a información pública el proyecto de Decreto por el cual se establece la creación de la Reserva Marina del Ponent de Mallorca.

Esta nueva Reserva, según ha informado el departamento que dirige Joan Simonet en un comunicado, sustituirá la Reserva Marina de las islas del Toro y las Malgrats, creada en 2022 y que siempre contó con la oposición del sector pesquero, que tiene que ser el principal beneficiario de la medida.

El director general de Pesca, Antoni M. Grau, ha recalcado que no se resolvieron las cuestiones que se pretendían solucionar, puesto que no se dispuso del apoyo del sector pesquero ni tampoco satisfizo las aspiraciones de sus promotores, en particular del Ayuntamiento de Calvià.

En cambio, esta nueva reserva, ha asegurado Grau, tiene el apoyo de las cofradías afectadas y de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores y, además, durante el proceso de elaboración se ha tenido en cuenta la opinión de los grupos conservacionistas.

De este modo, con la declaración de la Reserva Marina del Ponent de Mallorca se extenderá la recuperación de las poblaciones de peces comerciales de las reservas marinas en el suroeste de la Bahía de Palma, lo que favorecerá al sector pesquero artesanal y a las actividades económicas relacionadas con la observación de los peces.

"A pesar de que la reserva que se plantea ahora es más pequeña que la creada en 2022, puesto que deja fuera zonas de mar abierto donde podrán pescar las barcas de cerco de la cofradía de Palma, continúa siendo 10 veces más grande que las reservas originales del Toro y Malgrats y tendrá una extensión de casi 2.000 hectáreas, ha subrayado el director general de Pesca.

Mediante el proceso de audiencia e información pública, los ciudadanos, así como los titulares de derechos e intereses legítimos afectados por este nuevo proyecto normativo, pueden informarse sobre el decreto e incorporar propuestas y sugerencias.

Las aportaciones se podrán realizar a partir de este jueves, fecha de publicación en el Portal de Participación Ciudadana, y hasta el día 26 de febrero.

ZONAS DE ALTA PROTECCIÓN

El decreto mantiene las dos zonas especiales de buceo, ahora denominadas Zonas de Alta Protección (ZAP), de la isla del Toro y de las islas Malgrats y crea una tercera alrededor de la isla del Sec y su escollo.

En estas zonas se restringen tanto la pesca recreativa como la profesional (limitada a los artes de parada y la pesca del jonquillo). Además, se regula la velocidad de la navegación a un mínimo de cuatro nudos y un máximo de diez nudos y se prohíbe la circulación de motos acuáticas.

Las Zonas de Alta Protección, en cuanto a las actividades subacuáticas, establecen puntos concretos donde se podrán hacer las inmersiones con un máximo diario. Así, la zona de la isla del Toro cuenta con seis puntos concretos, que tendrán que ser balizados, y la zona de las islas Malgrats contará con cuatro puntos concretos, que también se tendrán que balizar.

IMPORTANCIA DE LAS RESERVAS MARINAS

La Conselleria ha resaltado que las reservas marinas son áreas donde se limita la explotación de los recursos marinos vivos para incrementar la repoblación de alevines y fomentar la proliferación de las especies objeto de explotación o proteger los ecosistemas con características ecológicas diferenciadas.

Así, puede ser objeto de regulación cualquier actividad que pueda afectar a los recursos marinos vivos y necesariamente lo tienen que ser todas las actividades de extracción de flora o fauna marinas y las actividades subacuáticas.

En Baleares, las reservas marinas han demostrado ser, desde 1999, una importante herramienta de gestión pesquera del Govern para recuperar las poblaciones de peces comerciales, conservar los hábitats naturales marinos y ayudar a la pesca profesional de artes menores.

En las reservas hay más peces, son más grandes, abundan especies que fuera de las reservas escasean y las capturas son más importantes en cantidad y calidad.

Por otro lado, las reservas marinas se han consolidado como un valioso referente para el buceo turístico, con más de 70.000 inmersiones anuales. Actualmente, el archipiélago cuenta con una red de 12 reservas marinas con una superficie total de 67.000 hectáreas.