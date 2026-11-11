El Govern trabaja para dar continuidad al decreto de turismo responsable ante la "preocupación" de las empresas

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, en una rueda de prensa.- EUROPA PRESS

PALMA, 11 (EUROPA PRESS)

El Govern trabaja para dar continuidad al decreto de turismo responsable ante la "preocupación" manifestada por el sector privado ante su caducidad, prevista para el 31 de diciembre de 2027.

Lo ha dicho el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, en una rueda de prensa ofrecida este miércoles después de la reunión de la Comisión para el Fomento del Civismo en Zonas Turísticas.

Al encuentro han asistido representantes de los ayuntamientos, cuerpos y fuerzas de seguridad, patronales y asociaciones del sector para hacer un balance conjunto de la temporada 2026, ha informado la Conselleria en un comunicado.

Bauzá ha recordado que, cuando llegaron al Ejecutivo, se encontraron un decreto de turismo de excesos, "una buena herramienta pero mejorable" y que, por lo tanto, decidieron reformular y dotarlo de más recursos.

La "preocupación" que han mostrado los miembros de la comisión, especialmente las empresas, ha sido "a ver si el decreto tendría continuidad" más allá del 31 de diciembre de 2027, cuando caduca.

"Nuestra voluntad es que continúe más allá de 2027, siempre atendiendo a posibles mejoras que pueda haber en cuanto a la gestión y para que siga dotado con recursos del ITS, porque consideramos que es exitoso", ha señalado.

Aunque la idea es "continuar con el grueso" del actual decreto, la intención del Govern es dotarlo de "más recursos", continuar con "la buena coordinación" entre los cuerpos de seguridad y gastar los 21,6 millones del ITS asignados en la última convocatoria "para la mejora de material y herramientas, ya sean drones o cámaras".

"Primero iniciaremos las reuniones concretas sobre las posibles modificaciones, pero el grueso del decreto será el mismo más allá de 2027. Se harán las modificaciones que se tengan que hacer", ha insistido. Por el momento, ha dicho, no hay ningún municipio que haya solicitado sumarse a Palma, Calvià, Llucmajor y Sant Antoni.

21,6 MILLONES DEL ITS

El Govern, dentro de la convocatoria 2026-2027 del ITS, destinará un total de 21,6 millones de euros a proyectos de seguridad, inspección y convivencia en las zonas de alta afluencia turística, una cifra que representa el 14,3% de todo el fondo del tributo insular.

De esta cantidad global, se revierten de manera directa en la calle a través de los municipios con Zonas de Alta Afluencia como son Palma (8,26 millones de euros), Calvià (8 millones), Sant Antoni de Portmany (4,25 millones) y Llucmajor (1,11 millones).

La seguridad y la convivencia, ha dicho el conseller, son "los pilares fundamentales que garantizan el bienestar de los vecinos y los que, en última instancia, más valor aportan al destino turístico, que es precisamente el gran objetivo de crecer en valor y no en volumen".

Durante la reunión también se han expuesto los datos de actuación de la temporada 2026, que para el Govern "certifican la eficacia de los recursos del ITS invertidos en refuerzos policiales, tecnología y herramientas de atención ciudadana".

El Palma, estos fondos han permitido financiar 3.378 horas extraordinarias de la Policía Local dentro del dispositivo especial Setur en la Playa de Palma, desplegando 95 efectivos y garantizando vigilancia las 24 horas entre mayo y octubre.

Ha garantizado la vigilancia las 24 horas del día entre mayo y octubre, lo que se ha traducido en 224 dispositivos especiales, más de 4.300 actas levantadas --2.869 por venta ambulante--, 73 detenidos y el decomiso de cerca de 144.000 productos ilegales.

En Calvià, la presencia policial en Magaluf se ha duplicado con 6.180 horas de vigilancia preventiva, consiguiendo un incremento del 27% en los detenidos e investigados por hurtos y una reducción del 21% en las detenciones por delitos contra la salud pública.

En Llucmajor se ha puesto en marcha una oficina móvil de atención al ciudadano en s'Arenal para la gestión de denuncias en primera línea y se ha intensificado la presencia de la Policía de Barrio para mejorar la proximidad vecinal.

En Sant Antoni se han contratado a diez nuevos agentes de la Policía Local, pasando de 59 a 60 efectivos, gracias a la financiación conjunta del ITS y del Consell d'Eivissa.