El Govern y la UIB crean una cátedra para promover la salud en Baleares

La Conselleria de Salud y la Universitat de les Illes Balears (UIB) han formalizado la creación de la Cátedra de Promoción de la Salud de que impartirá el centro universitario.

La firma del convenio ha tenido lugar este jueves en un acto en el que han estado presentes la consellera del ramo, Manuela García, y el rector de la UIB, Jaume Carot.

La nueva cátedra, ha informado la Conselleria en un comunicado, nace con el objetivo de impulsar la promoción y la protección de la salud de la sociedad balear desde una perspectiva integral y multidisciplinaria.

"La creación de esta cátedra obedece al nuevo modelo salutogénico al que nos debemos adaptar, un enfoque que se centre en potenciar los factores que promueven y mantienen la salud en lugar de centrarnos solo en los factores que causan enfermedades", ha destacado García.

Su misión, ha ahondado, será mejorar la calidad de vida de las personas mediante la promoción y la protección de la salud "desde la excelencia científica".

Además, la cátedra buscará establecer sinergias con las instituciones públicas para fomentar la actualización del conocimiento e impulsar el desarrollo de recursos e instrumentos que actúen como activos de salud en el servicio de toda la sociedad balear.

También como función colaborar en el desarrollo e implementación de políticas locales y autonómicas para la promoción de la salud incorporando el enfoque de una sola salud.

Para avanzar en la transformación de espacios en entornos promotores de la salud promoverá soluciones intersectoriales, como la planificación urbana sostenible y de espacios naturales saludables.

También deberá elaborar guías y recursos prácticos orientados a la promoción de la salud, así como crear observatorios relacionados con diferentes ámbitos de la salud para poder extraer los datos oportunos que ayuden a planificar y elaborar políticas y acciones concretas según la evaluación de esa información.