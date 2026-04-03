El Govern y la UIB crearán una plataforma para gestionar datos sobre el clima o la movilidad con inteligencia artificial

El rector de la UIB, Jaume Carot, y el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, durante la firma del convenio para implantar el Espai Cotib. - CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA E INNOVACIÓN

PALMA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern y la Universitat de les Illes Balears (UIB) han firmado un convenio de colaboración científico-técnica para la implantación y gestión del Espacio de Conocimiento para un Territorio Inteligente Balear (Espai Cotib), con el que procesarán datos sobre el clima o la movilidad con inteligencia artificial.

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y el rector de la UIB, Jaume Carot, firmaron este acuerdo con el que se refuerza la cooperación institucional, con el objetivo de situar a Baleares como "referente" en innovación tecnológica, inteligencia artificial e Internet de las Cosas (IoT), al impulsar un modelo de territorio inteligente adaptado a las singularidades de la insularidad.

En una nota de prensa, la Conselleria ha indicado que el convenio establece el marco para integrar el laboratorio avanzado IoTIB dentro del Espai Cotib, lo que lo consolida como una infraestructura tecnológica "singular" destinada a "la generación de conocimiento, la investigación aplicada y la transferencia tecnológica hacia el tejido productivo y las administraciones públicas".

El Espai Cotib permitirá transformar los datos procedentes de sensores, redes IoT y otras fuentes --como información climática, de movilidad o satelital-- en conocimiento estratégico mediante el uso de inteligencia artificial.

"Este enfoque facilitará la toma de decisiones públicas y privadas basadas en datos, así como el desarrollo de modelos predictivos y soluciones innovadoras", han subrayado.

Además, el convenio contempla el impulso de proyectos de investigación y formación en tecnologías IoT e inteligencia artificial, la creación de un repositorio compartido de datos y modelos, y el desarrollo de pilotos tecnológicos con participación de estudiantes e investigadores. Asimismo, el convenio pretende "incentivar la colaboración público-privada" y la "atracción de talento".

El Espai Cotib contará con una estructura de gobernanza conjunta entre IB Digital y la UIB, con un Consejo Rector como órgano principal, una Comisión Ejecutiva para el seguimiento de las actuaciones y una dirección técnica.

El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogables, y contempla la aportación de recursos tecnológicos, infraestructuras y personal investigador por ambas partes.

Costa ha destacado que este acuerdo supone un "paso decisivo" para consolidar un ecosistema de innovación "basado en datos y tecnología, clave para mejorar la competitividad y los servicios públicos en Baleares".

Por su parte, Carot ha subrayado el papel "fundamental" de la universidad en la generación y transferencia de conocimiento, así como en la formación de talento especializado que requiere la transformación digital.

Asimismo, el director general de Innovación y Transformación Digital, Sebastián González, Sebastián González, ha insistido en que el Espai Cotib permite "entender, gestionar y cuidar el territorio a través del conocimiento, la tecnología y la innovación".

"El Espai Cotib se enmarca en la estrategia balear de impulso a la inteligencia artificial y la digitalización, alineada con iniciativas estatales y europeas, y contribuirá a posicionar a Baleares como laboratorio de innovación tecnológica en entornos insulares", han resaltado.