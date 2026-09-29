El Govern ultima la puesta en marcha de la oficina antiokupación pactada con Vox

Archivo - El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, en el Parlament. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, ha avanzado este martes que el Ejecutivo está ultimando la puesta en marcha de la oficina antiokupación pactada con Vox.

En el debate de las preguntas de control al Ejecutivo en el pleno del Parlament de este martes, el conseller ha adelantado que el Govern ya trabaja para su puesta en marcha efectiva para lo cual ya están en marcha los trámites para dotar las plazas del personal que se integrará en este servicio.

Mateo ha respondido al diputado de Vox Sergio Rodríguez, que ha reclamado el cumplimiento de este acuerdo presupuestario para atender casos como los de personas mayores que se han encontrado su casa okupada al salir del hospital. Rodríguez ha comparado estos casos con los de Maricarmen Abascal.

"Si se hubiera encontrado argelinos en su casa después de unas vacaciones con el Imserso no estaría Ana Belén recitando poemas ni a Pedro Almodóvar, un gran tenedor, solidarizándose con ella", ha concluido el de Vox.