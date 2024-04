El Govern ve con buenos ojos eliminar las 'Golden Visa' porque "a día de hoy no era una medida necesaria"

PALMA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ve con buenos ojos eliminar las 'Golden Visa', el visado de oro, para extranjeros no residentes en la Unión Europea que inviertan en vivienda con una inversión de valor o superior a 500.000 euros, porque "a día de hoy no era una medida necesaria".

Así se han pronunciado desde la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, después de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, haya anunciado que el Consejo de Ministros abordará en su reunión de este martes la eliminación de las 'Golden Visa'.

"A día de hoy no era una medida necesaria", han considerado desde el Govern, recordando que esta medida "se implantó en la época de la crisis financiera, cuando era complicado vender viviendas". "A día de hoy no es necesario" sin embargo "impulsar todavía más la compra de viviendas por parte de no residentes", han añadido.

Por tanto, en su opinión, "tiene sentido que se proceda a la eliminación de esta medida de incentivación". "No la vemos con malos ojos, al contrario", han subrayado.

Finalmente, y tras recordar que en el pasado el PP se ha abstenido en votaciones sobre esta eliminación en el Parlament", han concluido haciendo hincapié en que "a día de hoy no la ven con malos ojos".