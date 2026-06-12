El Govern ve con buenos ojos la tramitación urgente de la ley para limitar la entrada de vehículos en Mallorca

El portavoz del Govern, Antoni Costa, en rueda de prensa - CAIB

PALMA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern ve "con buenos ojos" que la ley para limitar la entrada de vehículos en Mallorca se tramite de forma urgente en el Parlament, aunque ha dejado en manos de los grupos parlamentarios la decisión de ampliar el periodo de sesiones.

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha valorado positivamente "cualquier mecanismo de aceleración adicional" para tramitar esta ley, aprobada la semana pasada en el Consell de Mallorca.

Cabe recordar que la institución insular registró el pasado lunes en el Parlament la proposición de ley para regular los vehículos y que el PP y el PSIB pidieron que se tramite por el procedimiento de urgencia.

Además, los grupos de la izquierda pidieron habilitar más sesiones parlamentarias para aprobar esta ley, una cuestión que se votará el próximo martes. Sobre este tema, Costa ha dicho que desconoce qué votará el PP.