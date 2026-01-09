El Govern ve "horrorosa" la reforma del sistema de financiación e irá a los tribunales si obliga a subir impuestos

Archivo - El portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en rueda de prensa - CAIB - Archivo

PALMA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha calificado de "horrorosa" la nueva propuesta del modelo de financiación autonómica y ha advertido que la llevará a los tribunales si se aprueba con la obligación de subir impuestos en Baleares.

Así se ha expresado el portavoz del Ejecutivo y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern tras ser preguntado por la propuesta que ha presentado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Los anuncios de poner algún límite al dumping fiscal que, según Montero, están acometiendo algunas comunidades autónomas, son la "única línea roja" que pone el Govern. "Estamos dispuestos a llegar a acuerdos, pero si quieren subir los impuestos no hay nada que negociar", ha dicho.

El conseller ha criticado también que la propuesta no recoge ni una petición de Baleares, como las variables de la población flotante o el crecimiento poblacional y que, además, se baja la ponderación de la variable de insularidad.

Costa ha valorado positivamente que se haya presentado una nueva propuesta y que esta se vaya a debatir el próximo miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). No obstante, ha sostenido, "aquí se acaban las buenas noticias".