Es Gremi acogerá este verano un ciclo de conciertos con La Granja y Daniel Higiénico. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Es Gremi Centro Musical acogerá este verano en la Sala Cero un ciclo de conciertos con actuaciones de grupos como La Granja, Daniel Higiénico, Ulls Secs, Caterina Ross, Joe L. González, Ritual Nepal, The T-Makers y Quartet de Baño Band, entre otros.

El ciclo, que se ha presentado este jueves en las dependencias de Es Gremi, comenzará el 27 de junio con la actuación de Psiderálica + Dry As Blood y se prolongará hasta el 25 de septiembre.

El coordinador del área de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Palma, Fernando Gómez de la Cuesta, ha destacado que la propuesta "está resultando determinante para que Palma disponga de más recursos para el sector musical de la ciudad".

Asimismo, ha elogiado la trayectoria del centro musical, que ha contribuido a "hacer de Palma una ciudad de música, de muy buena música, con grandes artistas y grupos de excelente nivel que demuestran día a día su talento".