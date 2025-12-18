Gripe en Baleares: los casos suben ligeramente con Ibiza a la cabeza

Archivo - Una joven con mascarilla en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón con mascarilla, a 11 de enero de 2024, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

PALMA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La incidencia de la gripe ha subido ligeramente en la última semana pero Baleares se mantiene en fase epidémica de intensidad baja, con 75 casos por cada 100.000 habitantes.

Se trata del último balance realizado por la Conselleria de Salud, que incluye datos correspondientes al periodo que va desde el 8 al 14 de diciembre.

La tasa, ha informado Salud en un comunicado, ha crecido ligeramente desde los 65 casos por cada 100.000 habitantes de la semana anterior hasta los 75 de la pasada. La mayoría fueron casos de gripe A (55%) y B.

La incidencia varía dependiendo de las islas. Ibiza ha registrado la tasa más alta con 103,1 casos por cada 100.000 habitantes, seguida de Menorca (75,3), Mallorca (70,8) y Formentera (25,9).

Baleares se encuentra, por tanto, en el mismo escenario que hace siete días y la fase epidémica continúa siendo de intensidad baja, lo que mantiene al archipiélago en el escenario I del Protocolo de Recomendaciones para el Control de Enfermedades Infecciosas, elaborado por el Ministerio de Sanidad y representantes de Salud Pública de todas las comunidades autónomas.

Dicho protocolo define cuatro escenarios de riesgo a partir de los niveles de incidencia detectados y permite adaptar en cada caso las medidas a la evolución de la situación epidemiológica de cada comunidad.

Las recomendaciones establecidas para el primer escenario incluyen la indicación del uso de mascarilla a la población en general en caso de presentar síntomas de una enfermedad respiratoria, además de su utilización en entornos especialmente vulnerables o de afluencia masiva.

La Conselleria ha reforzado ahora esta recomendación ante el incremento de casos detectado y ha vuelto a recordad la importancia de la vacunación antigripal al inicio del periodo epidémico, así como de facilitar el acceso a la vacuna para garantizar una elevada cobertura en un corto periodo de tiempo.

PLAN DE CONTINGENCIA

Para adelantarse al previsible aumento de ingresos y a la afluencia de casos a los servicios de urgencias, el IbSalut tiene en marcha un plan de contingencia que prevé la activación de 215 camas hospitalarias para responder al incremento de la demanda asistencial derivada de los virus respiratorios.

Este plan también contempla la coordinación entre hospitales, atención primaria y el SAMU 061 para garantizar la capacidad asistencial.

Durante esta semana, el Hospital Universitario Son Espases ha activado ocho camas adicionales para afrontar el incremento de urgencias y reforzar la atención hospitalaria durante este periodo de alta presión asistencial.

El pasado 9 de diciembre se activaron otras 24 camas en el Hospital Universitario de Son Llàtzer, donde además se incorporaron 11 enfermeras y siete técnicos en cuidados auxiliares de enfermería.

También se activarán un total de 25 camas en los hospitales Sant Joan de Déu, 15 en el de Palma y una decena en el de Inca.