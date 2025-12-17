Advierten de la "saturación y sobrecarga asistencial" en el servicio de urgencias de Son Espases por los casos de gripe

Archivo - Entrada al servicio de Urgencias en el Hospital Son Espases - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT Sanidad ha advertido de la "grave" situación de "saturación" que vive el servicio de urgencias del Hospital Universitario Son Espases, que está generando una "sobrecarga asistencial inasumible".

Para el sindicato, si bien el periodo de gripe conlleva un aumento previsible de la demanda asistencial, la situación actual "evidencia una falta de planificación y de recursos insuficientes" para hacer frente a este incremento.

En un comunicado este miércoles, UGT ha denunciado públicamente que esta situación está provocando un "importante malestar" entre los profesionales que, han asegurado, trabajan en un clima de "caos organizativo, estrés y ansiedad, atendiendo a un número excesivo de pacientes en condiciones claramente inadecuadas".

En muchos casos, según han relatado, los pacientes se encuentran hacinados, sin espacios donde ser ubicados y permanecen durante horas en pasillos u otras zonas no habilitadas.

Desde el sindicato han remarcado que los profesionales están realizando un esfuerzo extraordinario pero que "esta sobrecarga continuada tiene consecuencias directas sobre la salud laboral del personal y no puede convertirse en una situación estructural ni normalizada".

Entre otras cuestiones, han expuesto que en zonas donde normalmente existen butacas de espera de resultados ahora hay camillas y que las butacas se han trasladado al pasillo, una zona, han alertado, donde hace frío y los pacientes están sin vigilancia.

También han señalado que este martes se abrió una zona en radiología donde ubicaban a las personas pendientes de ingreso, una zona que no está habilitada para pacientes de larga estancia. "Hablamos de que hay pacientes que llevan hasta 96 horas pendientes de que le den ingreso", han advertido.

Con todo, UGT ha exigido al Servicio de Salud de Baleares (IbSalut) y a la dirección del centro que adopten medidas urgentes, entre ellas, un refuerzo del personal en urgencias, habilitar espacios adecuados para atender a los pacientes, mejorar la planificación ante picos asistenciales previsibles y soluciones estructurales que eviten esta situación.