Un grupo de jóvenes, algunos con el rostro oculto, trata de cortar el paseo marítimo de Palma

Archivo - Agentes de la Policía Nacional de espaldas. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha impedido a un grupo de jóvenes, algunos con el rostro oculto, cortar la avenida Adolfo Suárez de Palma a primera hora de este miércoles en el marco de la convocatoria de huelga general.

Fuentes policiales han explicado a Europa Press que este mismo grupo, momentos antes había cortado momentáneamente la avenida Alexandre Rosselló, tras lo cual se han dirigido hacia Adolfo Suárez con la intención, de nuevo, de cortar la circulación.

Los agentes mantienen la vigilancia sobre este grupo, organizado a través de las redes sociales, tras detectar entre ellos a varios con el rostro oculto.

Al margen de esta situación, las mismas fuentes han explicado que las primeras jornadas de huelga general están transcurriendo sin incidentes, con los piquetes ejerciendo su derecho a informar a los trabajadores de los motivos de la huelga.