El Grupo Social ONCE premia a seis empresas y personas por su solidaridad y fidelidad

El Grupo Social ONCE premia a seis entidades y personas por su solidaridad y fidelidad - ONCE

PALMA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Industriales de Mallorca (Asima), MallorcaDiario.com, Teresa Llull, El Corte Inglés y la EMT de Palma han recibido los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Baleares 2026, en una gala celebrada en el Teatre Principal de Palma.

Estos premios son la máxima distinción que concede el Grupo Social ONCE a nivel autonómico, con el objetivo es reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia.

En la Gala han participado la presidenta del Govern, Marga Prohens; la vicepresidenta de la ONCE, Imelda Fernández; el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne; la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Baleares, Xisca Muñoz; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, entre otros.

Según ha informado la ONCE, en la categoría de Institución, Organización, Entidad, ONG, el galardón lo ha recibido la Asociación de Industriales de Mallorca (Asima), entidad que cuenta con una sólida trayectoria de 60 años, siendo una asociación referente a nivel estatal por el impulso de proyectos pioneros tanto en el polígono de Can Valero como en el de Son Castelló.

Igualmente, en el apartado de programa, artículo o proyecto de comunicación, el premio lo ha recogido MallorcaDiario.com, como un medio de comunicación digital que desempeña un papel fundamental en la sociedad balear como agente activo de sensibilización social.

El Solidarios a la Persona Física lo ha recibido Teresa Llull Martí, madre de cuatro hijos, abuela de cinco nietos y bisabuela de cinco biznietos, cuya implicación personal y compromiso han tenido un impacto significativo en el ámbito de la Fibrosis Quística en Baleares.

En la categoría de Empresa, el Premio Solidarios lo ha recogido El Corte Inglés. El jurado ha destacado las actuaciones desarrolladas en materia de inclusión, accesibilidad y mejora continua de la experiencia de cliente, orientadas especialmente a las personas con discapacidad.

Finalmente, en la categoría de estamento de la Administración Pública, el Solidarios lo ha recibido la EMT de Palma, por los importantes avances realizados en materia de accesibilidad universal, orientados a la mejora del servicio de transporte público y a la eliminación de barreras físicas, de comunicación y de otra índole.