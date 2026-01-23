Un grupo de trabajo del Pacto por la Sostenibilidad ya debate la subida del ITS que después se elevará a la Mesa

PALMA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de trabajo del Pacto por la Sostenibilidad está debatiendo la posible subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) que después deberá abordarse en la Mesa de Diálogo Social.

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern que las propuestas sobre el ITS "ya están encima de la mesa" y se prevé que en las próximas semanas se pueda debatir en la Mesa de Diálogo Social.

Costa lo ha explicado tras ser interrogado por los reproches del PSIB, que en una rueda de prensa este viernes ha criticado que el Parlament aprobó llevar la subida del ITS al Pacto por la Sostenibilidad antes de que finalizara el año 2025.

CRÍTICAS AL PSIB

Por otro lado, Costa ha reprobado las críticas del PSIB sobre las relaciones de Govern con Airbnb. "¿Los que dicen que no hacemos una buena gestión con Airbnb son los mismos que autorizan el alquiler náutico?", ha dicho.

En este sentido, ha defendido que la negociación con esta plataforma "está funcionando" y ha recordado que el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, felicitó al Consell de Ibiza por su lucha contra la oferta turística ilegal. "No pueden venir a dar lecciones", ha apuntado.

También ha cargado contra los socialistas por el anuncio de presentar una enmienda para evitar que desembarquen a Baleares 10.000 licencias de VTC.

Según ha defendido, hay una "coincidencia absoluta" entre el Govern y el sector del taxi sobre que la posibilidad de que puedan llegar 10.000 licencias "es una auténtica barbaridad".

Así, ha afirmado que la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad está trabajando en este sentido, en colaboración con el sector para tomar las medidas necesarias.

Además, ha criticado que el PSIB hable de que el Govern no apoya al sector del taxi cuando la situación de las 10.000 licencias "es consecuencia de la ley Ábalos".