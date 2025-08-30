La Guardia Civil auxilia a los 29 migrantes llegados este viernes en una patera a Cabrera

Archivo - Una foto de archivo de un guardia civil en la costa de Baleares. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil auxilió a las 29 personas migrantes, de origen subsahariano, que este viernes se encontraban en una zona escarpada de la isla de Cabrera, tras llegar en una patera que se hundía.

Según ha detallado la Guardia Civil este sábado en una nota de prensa, en la tarde de este viernes, se llevó a cabo un complejo operativo de rescate en Cabrera, donde fueron auxiliadas 29 personas de origen subsahariano --22 hombres, seis mujeres y un menor--. Todos ellos presentaban síntomas de deshidratación tras haber llegado a la costa en una embarcación que se hundía.

Las adversas condiciones del mar, unidas a la zona escarpada en la que quedaron atrapados los migrantes, imposibilitaron su evacuación por tierra, lo que obligó a activar un dispositivo aéreo especializado.

En dicho operativo participaron la Unidad de Helicópteros de la Guardia Civil (Uhel), efectivos del Grupo de Rescate e Intervención de Montaña (Greim) y del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), quienes realizaron la primera asistencia a los rescatados atendiendo sobre todo cortes en los pies y síntomas de agotamiento.

Tras ser estabilizados, los migrantes fueron acompañados por los rescatistas hasta un punto seguro desde donde se les pudo rescatar con una embarcación ligera del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil (SMP) y de allí trasbordarlos a la embarcación Rio Gallego, que los condujo hasta el puerto de Palma.