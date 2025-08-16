La Guardia Civil auxilia a un excursionista que sufrió un golpe de calor en el Torrent de Pareis - GUARDIA CIVIL

El hombre de 70 años de edad tuvo que suspender la caminata al comenzar a sentir agotamiento extremo

PALMA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil auxilió el pasado jueves a un excursionista, de 70 años de edad y nacionalidad alemana, que sufrió un golpe de calor, y tuvo que suspender la caminata al comenzar a sentir agotamiento extremo, en el Torrent de Pareis, en Mallorca.

En nota de prensa, la Guardia Civil ha informado que ha rescatado a un excursionista, de nacionalidad alemana y 70 años, que se encontraba fatigado e incapaz de continuar la ruta en el Torrent de Pareis.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves a media mañana. Tras recibir el aviso a través del servicio de emergencias 112, se activó de inmediato el helicóptero del Servicio Aéreo junto con especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) debido a la edad del excursionista y la dificultad del terreno.

Tras llegar al Torrent de Pareis y sobrevolar la zona, localizaron al hombre acompañado de otra persona que formaba parte del mismo grupo de excursionistas. Dadas las condiciones extremas, se procedió a realizar un ciclo de grúa del Entreforc evacuando al afectado y a su acompañante de manera segura.

Tras la realización de primeros auxilios por parte de los agentes, el afectado y su acompañante fueron trasladados hasta las inmediaciones donde tenían sus vehículos estacionados. Al parecer, los dos evacuados participaban en una actividad guiada junto a otras ocho personas, quienes continuaron con la excursión mientras el guía permanecía en contacto con los servicios de emergencia.

Desde la Guardia Civil han recordado la importancia de extremar la precaución a la hora de practicar actividades físicas en el medio rural en temporada estival. Además, han recomendado evitar las horas centrales del día, protegerse del sol y suspender la actividad ante cualquier signo de agotamiento con objetivo de evitar golpes de calor o deshidratación dada las condiciones actuales de altas temperaturas.