La Guardia Civil denuncia al propietario de una parcela llena de residuos de Sant Lluís (Menorca)

Residuos Sant Lluís - GUARDIA CIVIL

MENORCA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil en Menorca ha informado este lunes que el propietario de una parcela situada en el término municipal de Sant Lluís, Menorca, ha sido denunciado por el vertido en su terreno de numerosos residuos peligrosos y contaminantes.

En concreto, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil localizó una parcela rústica en la que se acumulaba gran cantidad de residuos, donde se llevó a cabo una inspección el pasado día 17 de noviembre.

Durante la inspección, se comprobó que en el terreno la existencia de residuos peligrosos, residuos de construcción y demolición, depósitos llenos de aceite de motor usado, depósitos de gasoil, neveras, tuberías de PVP, restos de botes de pinturas y siete vehículos aparentemente accidentados.

Además, los agentes del Seprona apreciaron restos de quema de residuos, así como una quema sin vigilancia.

Por todo ello, el titular de la parcela fue denunciado por la Guardia Civil por infracción a la 'Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular', informando al Govern como autoridad administrativa competente, así como al Ayuntamiento de Sant Lluís para su conocimiento.