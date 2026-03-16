La Guardia Civil desarticula dos puntos de venta de droga y detiene a dos jóvenes en Sant Antoni - GUARDIA CIVIL

EIVISSA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado dos puntos de venta de droga y ha detenido a dos jóvenes como presuntas autores de un delito contra la salud pública y receptación en la localidad de Sant Antoni de Portmany.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, en febrero se inicio una investigación por la posible venta de sustancias estupefacientes en dos viviendas de la localidad.

Así, en la madrugada del pasado sábado se realizaron dos registros simultáneos en las dos viviendas, situadas en el mismo edificio. En ellos, el Instituto Armado detuvo a dos sospechosos, de origen magrebí y de 21 y 24 años.

Durante los registros, en los que participaron agentes del grupo Cinológico de la Guardia Civil con sus canes, se intervinieron diversas sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y material relacionado con la preparación y distribución de droga, así como objetos de alto valor.

Entre lo incautado destacan diez relojes de prestigiosas marcas cuya autenticidad está siendo verificada, cuatro teléfonos móviles de alta gama, tablets, ordenadores, herramientas, dinero en efectivo, básculas de precisión y numerosas dosis de cocaína y hachís dispuestas para la venta.