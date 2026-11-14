La Guardia Civil destruye una granada mortero de 55 mm de la Guerra Civil hallada en Sóller

Granada mortero de la Guerra Civil encontrada en un domicilio de Sóller. - GUARDIA CIVIL

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha destruido una granada de mortero de 55 mm utilizada durante la Guerra Civil y localizada en el término municipal de Sóller.

El pasado miércoles la Guardia Civil recibió una llamada que informaba del hallazgo de este artefacto explosivo en el interior de un domicilio particular, según ha explicado el Instituto Armado en una nota de prensa.

Tras la comunicación, especialistas del Servicio de Desactivación de Explosivos y Defensa de la Guardia Civil de Palma se trasladaron al lugar para su desactivación.

Una vez en la zona, tras comprobar el estado de la granada, que se encontraba con su carga explosiva intacta pero sin espoleta ni carga propulsora, los agentes decidieron trasladarla a un lugar habilitado para su destrucción.

Los agentes la colocaron en un hoyo de un terreno para detonarla de manera segura y procedieron según los protocolos establecidos para la destrucción de la misma.

Desde la Guardia Civil han recordado a toda persona que pueda encontrar cualquier tipo de proyectil o artefacto explosivo, que se abstenga de tocar, mover o manipular el mismo, por lo que tendría que avisar inmediatamente al teléfono 062.

"Aunque en apariencia puedan parecer inocuos, por el deterioro que muestren, la gran mayoría de los artefactos hallados tienen la carga explosiva intacta", han resaltado.