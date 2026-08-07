La Guardia Civil detiene a dos personas y recupera en Eivissa cinco vehículos robados en Madrid. - GUARDIA CIVIL

EIVISSA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas, un hombre y una mujer de 57 y 55 años, como presuntos autores de los delitos de sustracción de vehículos y receptación, tras recuperar cinco vehículos supuestamente robados en Sant Josep de Sa Talaia.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, los hechos ocurrieron la mañana del pasado 30 de julio, cuando agentes de Sant Josep acudieron a un inmueble situado en la zona de Cala Llonga con el fin de prestar auxilio en la ejecución de una diligencia de lanzamiento judicial.

Durante el desarrollo de la intervención policial, los agentes observaron cómo un varón pretendía sacar varios turismos del interior de la parcela.

Tras identificar y verificar las placas de matrículas y bastidores en las bases de datos policiales, se comprobó que un total de cinco vehículos de alta gama estacionados en el lugar contaban con un señalamiento en vigor por robo desde el año 2025, siendo reclamados por distintas unidades policiales de la Comunidad de Madrid.

Tras las indagaciones oportunas, la mujer que ocupaba la vivienda objeto del desalojo hizo entrega de la totalidad de las llaves de los turismos.

Ninguno de los dos ocupantes pudo aportar autorización, documentación o explicación coherente que justificara la posesión de los automóviles robados. Ante la concurrencia de indicios racionales de delito, los agentes procedieron a la detención de las personas.