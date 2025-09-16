Un guardia civil fuera de servicio detiene al presunto ladrón del robo de un reloj en Sant Antoni

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un coche. - GUARDIA CIVIL - Archivo

IBIZA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un guardia civil fuera de servicio ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia de un reloj en la localidad de Sant Antoni de Portmany.

Según ha informado este martes la Guardia Civil, los hechos se remontan a la noche del pasado sábado, cuando un agente de la Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil se encontraba fuera de servicio paseando por el paseo de s'Arenal y, en un momento dado, presenció a escasos metros cómo un individuo agarraba del brazo a un hombre y forcejeaba hasta sustraerle el reloj.

Rápidamente, el guardia civil se identificó y salió corriendo detrás del autor, seguido de la víctima y otro testigo que se encontraba por las inmediaciones del lugar y que había presenciado el robo.

Instantes después, el agente logró dar alcance al autor de los hechos y junto con la víctima y otro testigo dio aviso al puesto de la Guardia Civil de Sant Antoni de Portmany, que se trasladó al lugar y trasladó al detenido, un varón de nacionalidad marroquí y 24 años de edad.