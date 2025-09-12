La Guardia Civil halla unos restos óseos en la costa de Migjorn, en Formentera

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

FORMENTERA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga el hallazgo de unos restos óseos en Formentera, concretamente en la costa de Migjorn.

Según ha informado el Instituto Armado a Europa Press, los restos fueron hallados el miércoles a primera hora por parte de una patrulla de la Guardia Civil que recorría la zona.

Ahora se está a la espera de los resultados de la autopsia, aunque desde el Instituto Armado han destacado el avanzado estado de descomposición de estos restos, por lo que será también muy difícil su identificación.