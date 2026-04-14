La Guardia Civil impide que varias personas okupen una propiedad en Ses Salines

Archivo - Agente y coche de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a tres personas, un hombre de 49 años y dos mujeres de 43 y 25 años, que trataron de okupar una propiedad en Ses Salines (Mallorca).

Según ha informado la Benemérita en un comunicado, los hechos ocurrieron al mediodía de este lunes, cuando saltó la alarma de una propiedad situada en la Colònia de Sant Jordi, en el municipio mallorquín de Ses Salines.

Aunque inicialmente se pensó en un falso aviso, después de que volviera a activarse, una patrulla del puesto de Santanyí acudió al lugar, donde comprobaron que uno de los accesos, que había sido tapiado con anterioridad para evitar la okupación, tenía un agujero. Además, se habían roto varios sensores de las alarmas.

Los agentes obtuvieron información sobre las características del vehículo utilizado por los supuestos autores y dieron una batida por la zona hasta dar con él.

Junto a él, había tres personas que coincidían con los datos aportados por testigos. Tras identificarlos, comprobaron que portaban las herramientas utilizadas para la apertura del boquete.