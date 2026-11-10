Guías turísticos denuncian la "constante privatización" del Parc de la Mar con ferias, mercados y fiestas - PIMEM

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación profesional de guías turísticos Proguias de Turismo de Mallorca han denunciado públicamente la "constante privatización" del espacio público de Parc de la Mar de Palma, en el que con regularidad se llevan a cabo actividades que "condicionan y limitan" la circulación de las personas y de los guías turísticos.

A su entender, según ha trasladado Pimem en una nota de prensa, este espacio se utiliza "cada vez más" para realizar todo tipo de actividad comercial y promocional.

Desde la asociación han señalado que este lunes "se vivió el último episodio de una situación que se agrava cada día más". En concreto, han explicado que los accesos al recinto estaban cerrados con cinta y que había camiones con elementos para construir casetas y un escenario.

En este sentido, han denunciado que no se había delimitado ningún espacio para el paso de los ciudadanos y visitantes y que la única vía de acceso era por la parte de detrás del edificio de Aduanas o por el acceso del aparcamiento.

"Desconocemos si las actuaciones descritas cuentan a día de hoy con el permiso de ocupación correspondiente, ya que no estaba exhibido en ningún lado y al preguntar a un operario no nos supo responder", han subrayado, a la vez que han asegurado que una persona alemana cayó accidentalmente y se fracturó una mano.

Asimismo, han sostenido que no hay un "control efectivo" sobre la venta ambulante irregular, una actividad que "tiene un impacto económico muy negativo en los comerciantes y mercados de artesanía" y, además, "contribuye a dar una mala imagen". Para Proguias, es "surrealista" que una actividad ilegales "tenga más facilidades para llevarse a cabo que otra regularizada".

Por otro lado, han lamentado que el espacio frente a los jardines del Hort del Rei se encuentra cerrado con barreras y ocupado con vehículos particulares que realizaban tareas. "Hecho que limita todavía más una visita guiada en condiciones y supone en la práctica priorizar intereses privados por encima de los públicos", han reprobado.

También han hecho referencia a los daños de las escaleras de la Seu, que se detectaron el pasado mes de febrero. A pesar de que se precintaron para evitar un accidente, según la asociación, no se hizo ninguna intervención hasta octubre.

Esta situación, a su criterio, evidencia una falta de planificación y control. Por ello, han reclamado a las administraciones públicas y al alcalde de Palma, Jaime Martínez, que "miren más allá del beneficio inmediato de sus decisiones y que velen para garantizar un marco justo que tenga en cuenta a todo el mundo".

"En el caso de los guías turísticos, estaría bien que pensaran en un poco en nosotros en positivo y no solo a la hora de limitar nuestra actividad", han concluido.