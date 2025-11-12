Hallan bolsas con restos óseos de animales en una cavidad rocosa de Formentera

Archivo - Un vehículo de Seprona de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

FORMENTERA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Formentera ha comunicado al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil el hallazgo de unas bolsas con restos óseos de perros y otros animales en una cavidad rocosa de la zona de Es Cap.

Fue un agente medioambiental quien localizó los restos animales y alertó tanto a los técnicos de Sanidad Animal como a los investigadores de la Guardia Civil, ha informado la institución insular en un comunicado.

Tras una primera inspección, los servicios veterinarios han constatado que se trata de huesos de perros que se encuentran en estado de descomposición y que aparentemente fueron depositados en la cueva hace años.

En el mismo lugar se han encontrado otros residuos de diversa naturaleza, como bolsas con restos de unos 20 animales.

Ahora será el Seprona, siempre de acuerdo con la información facilitada por el Consell, quien se hará cargo de la investigación.

La institución insular ha recordado que estos restos animales deben gestionarse adecuadamente para preservar el territorio y garantizar la seguridad sanitaria y ambiental de la isla.