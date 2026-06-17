Hallan un cuerpo en avanzado estado de descomposición en aguas de Formentera

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FORMENTERA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha confirmado el hallazgo de un cuerpo en aguas de Formentera.

Según ha informado el Instituto Armado, este martes a las 16.30 horas se ha recibido un aviso sobre la existencia de un posible cadáver avistado en la zona de s'Estufador, en Formentera.

Al parecer, se trataría de un migrante cuyo cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición. Los GEAS recuperaron el cuerpo, que fue llevado después al puerto de Eivissa.