Hallan dos cuerpos en playas de Formentera, probablemente ocupantes de una patera

FORMENTERA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha confirmado el hallazgo en los últimos días en playas de Formentera de dos cadáveres, pertenecientes a varones de origen subsahariano, probablemente ocupantes de una patera.

Según ha informado el Instituto Armado a Europa Press, en ambos casos fueron particulares quienes encontraron los cuerpos avisando a la Guardia Civil y activándose los protocolos correspondientes hasta el levantamiento de los cuerpos.

También en ambos casos, los hombres llevaban puestos chalecos salvavidas, por lo que todo hace pensar que eran ocupantes de una patera.