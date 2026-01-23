Hallan dos delfines muertos en Mallorca y Menorca

La cola de uno de los delfines hallados sin vida. - FUNDACIÓN PALMA AQUARIUM

PALMA 23 Ene. (EUROPA PRES

Dos delfines han sido hallados sin vida en Cala Galdana (Menorca) - y en la playa de Es Trenc (Mallorca) entre el domingo y el lunes.

Según ha informado la Fundación Palma Aquarium en sus redes sociales, ambos ejemplares eran machos adultos y se encontraban en buena condición corporal.

Los dos cadáveres han sido trasladados a las instalaciones de la fundación, donde se les tomará muestras para realizar el correspondiente estudio científico.

Este trabajo, ha indicado el Palma Aquarium, es clave para ampliar el conocimiento científico sobre poblaciones de cetáceos y las amenazas que enfrentan en el mar balear.

Esta actuación se ha realizado bajo la autorización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del proyecto de conservación y protección de especies marinas amenazadas --tortugas marinas, cetáceos y tiburones-- en Baleares. Además, ha contado con la colaboración del Parque Natural de Es Trenc-Salobrar de Campos, el Club Náutico de Sa Ràpita y Tragsa.

El servicio de atención a los varamientos de fauna marina en Baleares está gestionado por el COFIB, que pertenece al servicio de protección de especies de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.