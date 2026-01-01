Hallan muerto a un hombre en la calle en Palma

Publicado: jueves, 1 enero 2026 13:01
PALMA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 52 ha fallecido este jueves en una calle de Palma, presumiblemente debido a una patología que sufría.

Sobre las 07.30 horas se ha encontrado al hombre sin vida cerca de la calle Cotlliure, en el barrio de Cas Capiscol, según han informado desde la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación.

Todo apunta a que la muerte se debe a una patología, según ha avanzado 'Última Hora', aunque se está a la espera de los resultados de la autopsia para esclarecer las causas del fallecimiento.

