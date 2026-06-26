Hallan en Sa Pobla el cadáver de un hombre oculto en un descampado

Archivo - Dos agentes de la Guardia Civil de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Inca está investigando la aparición del cadáver de un hombre oculto entre la maleza en un descampado de Sa Pobla.

Fuentes del Instituto Armado han explicado que en vecino de la localidad dio la voz de alarma a última hora de este jueves, tras dar con el cuerpo sin vida mientras paseaba por la zona.

El cuerpo estaba bastante oculto entre la maleza y de momento no ha podido ser identificado. No se descarta la posibilidad que sufriera un accidente de tráfico varios días antes.