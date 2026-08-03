Hallan seis kilos y medio de droga durante la investigación de un robo en Palma

Algunos de los elementos sustraídos a la pareja, como la droga, el dinero en efectivo o los teléfonos móviles. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a una pareja como presunta autora de un delito de tráfico de drogas tras investigar un robo en su domicilio por parte de personas armadas y localizar seis kilos y medio de drogas.

Los hechos se produjeron en la madrugada del pasado sábado en las inmediaciones de la calle General Riera, cuando una patrulla de la Policía Local fue requerida por un ciudadano que alertaba de un robo con violencia en un domicilio.

Los agentes fueron a la vivienda y vieron sangre, drogas, armas y a la pareja -el hombre con brechas en la cabeza-, que entregó una maleta con diversas sustancias estupefacientes.

La Policía Local, en vista de la situación, solicitó la presencia de la Nacional, que se hizo cargo de la intervención. Los agentes averiguaron que varios hombres armados que ocultaban su cara interceptaron al morador del domicilio y lo agredieron con las culatas en la cabeza, quitándole las llaves de la casa y accediendo al interior.

Algunos vecinos dieron la voz de alarma llamando a los servicios de emergencias y los asaltantes huyeron del lugar. Las víctimas fueron atendidas por personal sanitario y fueron trasladadas a un centro hospitalario.

Los policías nacionales detuvieron a la pareja como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y siguieron registrando la vivienda, donde hallaron más droga oculta en uno de los dormitorios.

En total, se intervinieron seis kilos y medio de sustancias estupefacientes como cocaína, heroína metanfetamina, MDMA y tussi. Además, se ha intervenido dinero en efectivo, un fusil de asalto de aire comprimido, cuatro teléfonos móviles y otros efectos.