Herida grave una menor al ser atropellada por una moto en Formentera

Archivo - Ambulancia del SAMU 061 frente a una playa. - CONSELLERIA DE SALUD - Archivo

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una menor de 16 años ha resultado herida de gravedad al ser atropellada por una motocicleta en Formentera.

El suceso, según ha informado el SAMU 061, ha tenido lugar sobre las 20.45 horas de este martes en la urbanización Bungalows Es Pins, ubicada en la zona de la playa de Migjorn.

En circunstancias que por el momento se desconocen, una moto ha atropellado a la chica, quien ha sufrido un politraumatismo grave.

En un primer momento los sanitarios del 061 la han trasladado al Hospital de Formentera, pero después la han evacuado en helicóptero hasta el Hospital Can Misses, en Eivissa.