Herido grave un menor de cinco años tras caer de un edificio en Palma

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061.
Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 6 julio 2026 18:54
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PALMA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un menor de cinco años ha resultado herido grave este lunes tras precipitarse desde un primer piso de un bloque de viviendas en la calle Andrea Doria, en Palma.

El accidente ha ocurrido sobre las 17.15 horas de este lunes y hasta el lugar se han desplazado los servicios de Emergencias y la Policía Local.

El cuerpo policial ha informado que el menor ha sufrido politraumatismos y ha sido trasladado en estado grave al Hospital Universitario Son Espases.

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