Herido un hombre tras caer cuando hacía rapel cerca de Sóller

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 60 años ha resultado herido este miércoles tras caer desde una altura de entre cinco y seis metros cuando hacía rapel en una zona de montaña cerca de Sóller, en Mallorca.

Según la información de los Bomberos de Mallorca, tras recibir el aviso se ha procedido al rescate del hombre con el helicóptero Milana del cuerpo de bomberos por parte de los parques de Sóller e Inca.

El herido, que está consciente, ha sido evacuado en helicóptero hasta el campo de fútbol de Sóller, donde ha sido atendido por una ambulancia.