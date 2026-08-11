Herido un motorista tras caer por un terraplén en Alcúdia

PALMA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido este martes tras caer por un terraplén en el Puig de Sant Martí, en el municipio mallorquín de Alcúdia.

Según ha informado Bomberos de Mallorca, efectivos del parque de Alcúdia se han desplazado hasta el lugar para rescatar al hombre, que necesitaba asistencia médica. Así, ha sido trasladado a una ambulancia.

También este martes los bomberos han sido activados para rescatar a un excursionista en la zona de la Trapa, en Andratx. En el aviso, se ha alertado de que la persona estaba desorientada pero que no tenía lesiones.