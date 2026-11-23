Archivo - Ambulancias del SAMU 061 en Mallorca - CAIB - Archivo

EIVISSA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido la tarde de este lunes en el municipio ibicenco de Santa Eulària tras impactar contra un coche.

El accidente, según ha informado el SAMU 061, ha tenido lugar sobre las 18.30 horas.

A la llegada de los servicios de emergencias la víctima estaba consciente y presentaba lesiones moderadas.

Los sanitarios le han estabilizado en el lugar del accidente y le han trasladado al Hospital Can Misses, donde ha quedado ingresado.