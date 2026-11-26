EIVISSA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata ibicenca del PSOE al Congreso de los Diputados, Milena Herrera, ha hecho un llamamiento a los trabajadores de Eivissa para que el próximo 29 de noviembre apoyen al PSOE en las urnas "por la vivienda, salarios dignos y ampliar los derechos laborales".

Herrera ha hecho estas declaraciones tras reunirse con representantes de UGT y de Comisiones Obreras (CCOO), según ha informado el PSOE en un comunicado.

La candidata ha explicado que la reunión tenía un doble objetivo, que era expresar el apoyo del partido a los sindicatos y, al mismo tiempo, recoger las aportaciones de las organizaciones sindicales para seguir avanzando en la mejora de los salarios, las condiciones de trabajo y la protección de los derechos laborales.

Herrera ha reivindicado el papel de las organizaciones sindicales como interlocutoras fundamentales en la defensa de los derechos de las personas trabajadoras y en la negociación de las políticas que afectan al conjunto de la sociedad. En este sentido, ha defendido que el diálogo social debe seguir siendo una herramienta esencial para abordar los retos del mercado laboral y garantizar que el crecimiento económico se traduzca también en mejoras para las personas.

La candidata ha señalado que durante la reunión han coincidido en que es necesario "un Ministerio de Trabajo fuerte, que aplique medidas y propuestas que garanticen los sueldos dignos, las condiciones de trabajo dignas y la protección de los trabajadores ante un mercado laboral que a veces es demasiado exigente con los trabajadores y las trabajadoras, que afecta a su salud física, su salud emocional y que necesita del refuerzo y de la protección del Estado".

Entre las principales propuestas del programa electoral del PSOE en materia laboral, ha destacado la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin disminución salarial y el impulso de la negociación colectiva para seguir avanzando hacia las 35 horas.

La candidata ha afirmado que el programa también plantea reforzar los mecanismos de control de la jornada laboral para combatir las horas extraordinarias no remuneradas, garantizar el registro efectivo de las horas trabajadas y proteger el derecho a la desconexión digital. En este ámbito, el PSOE apuesta por reforzar la Inspección de Trabajo para que pueda actuar ante los abusos y las irregularidades laborales.

El programa defiende seguir incrementando el salario mínimo interprofesional y mantenerlo por encima del 60 por ciento del salario medio, con el objetivo de que los salarios permitan hacer frente al coste de la vida y que el crecimiento económico se reparta de manera más equilibrada.

Herrera ha señalado que estas medidas tienen una especial importancia en Eivissa, donde el coste de la vida, especialmente el de la vivienda, condiciona de manera directa la capacidad de las personas trabajadoras para mantenerse en la isla. La mejora de los salarios y de las condiciones laborales debe ir acompañada de políticas que permitan a los residentes desarrollar un proyecto de vida en la isla, como es topar los precios de los alquileres y restringir la compra especulativa por parte de no residentes, ha explicado también.

Herrera ha afirmado que las políticas socialistas tienen una incidencia especial en sectores que dependen de la temporada turística, en los cuales las personas trabajadoras a menudo afrontan periodos de actividad intensa y una elevada exigencia laboral.

Según ha destacado la candidata, el PSOE defiende, además, reforzar las políticas activas de empleo, mejorar la formación y facilitar el acceso al mercado laboral de las personas jóvenes, las personas mayores de 45 años y las que se encuentran en situación de desempleo de larga duración.

La socialista ha incidido también en la necesidad de reforzar la prevención de los riesgos laborales y proteger la salud de las personas trabajadoras, tanto ante los accidentes laborales, como ante los riesgos psicosociales derivados de las cargas de trabajo, el estrés, las jornadas excesivas o el acoso laboral.